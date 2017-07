| Общество | 11:23 | 25.07.2017 В зоопарке Токио взвесили детеныша панды (ВИДЕО) Работники зоопарка в Токио обнародовали трогательное видео с детенышем панды, который прошел процедуру взвешивания. Маленькая панда появилась на свет немного более месяца назад и еще не получила имени, передает «Корреспондент» При рождении панда была крошечной, однако сейчас она заметно подросла и работникам зоопарка приходится ее держать двумя руками.

