В зоопарке Токио взвесили детеныша панды (ВИДЕО)

Работники зоопарка в Токио обнародовали трогательное видео с детенышем панды, который прошел процедуру взвешивания. Маленькая панда появилась на свет немного более месяца назад и еще не получила имени, передает «Корреспондент»
При рождении панда была крошечной, однако сейчас она заметно подросла и работникам зоопарка приходится ее держать двумя руками.
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