В Днепропетровской области объявлен чрезвычайный класс пожаропасности

По данным Укргидрометцентра, 25-31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях объявлен чрезвычайный (5-й класс) пожаропаности.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.

25-27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской, 25 июля и Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей объявлена высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

25-27 июля в большинстве районов Киевской области объявлена высокая (4 класс), 26-27 июля в южных и западных районах - чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

По Киеву 25-26 июля высокая (4 класс), 27 июля - чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.