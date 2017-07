| Общество | 12:09 | 25.07.2017 В Днепропетровской области объявлен чрезвычайный класс пожаропасности По данным Укргидрометцентра, 25-31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях объявлен чрезвычайный (5-й класс) пожаропаности. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. 25-27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской, 25 июля и Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей объявлена высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

25-27 июля в большинстве районов Киевской области объявлена высокая (4 класс), 26-27 июля в южных и западных районах - чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. По Киеву 25-26 июля высокая (4 класс), 27 июля - чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

