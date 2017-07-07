В прокуратуре Днепропетровской области сделали заявление по поводу военного госпиталя

При вмешательстве прокуратуры Днепропетровской области возобновлено право государства распоряжаться зданием военного госпиталя.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решением хозяйственного суда Днепропетровской области, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, удовлетворен иск первого заместителя прокурора Днепропетровской области и признан недействительным договор о передаче в ипотеку здания военного госпиталя в г. Днепр.

Сейчас на основании указанного решения суда в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество внесены сведения об отмене записи об ипотеке, чем предупреждено погашения долговых обязательств третьих лиц за счет здания лечебного учреждения и установлено право государства относительно свободного распоряжения данным объектом недвижимого имущества.