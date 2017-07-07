Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
25.07.2017
14:00		 МОСТ ДНЕРП: «В Украине государственные цирки и киностудии готовят к приватизации»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:16 | 25.07.2017
В прокуратуре Днепропетровской области сделали заявление по поводу военного госпиталя

При вмешательстве прокуратуры Днепропетровской области возобновлено право государства распоряжаться зданием военного госпиталя.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Решением хозяйственного суда Днепропетровской области, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, удовлетворен иск первого заместителя прокурора Днепропетровской области и признан недействительным договор о передаче в ипотеку здания военного госпиталя в г. Днепр.

Сейчас на основании указанного решения суда в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество внесены сведения об отмене записи об ипотеке, чем предупреждено погашения долговых обязательств третьих лиц за счет здания лечебного учреждения и установлено право государства относительно свободного распоряжения данным объектом недвижимого имущества.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
25.07.2017
12:19		 Царичанский центр медпомощи получил современное оборудование – Валентин Резниченко
25.07.2017
12:16		 В прокуратуре Днепропетровской области сделали заявление по поводу военного госпиталя
25.07.2017
12:09		 В Днепропетровской области объявлен чрезвычайный класс пожаропасности
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика