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| Общество | 12:19 | 25.07.2017
Царичанский центр медпомощи получил современное оборудование – Валентин Резниченко

Царичанский центр первичной медико-санитарной помощи получил новое современное оборудование почти на 430 тыс. грн. Больницу и семь амбулаторий громады переоснастили благодаря совместному проекту поддержки громадДнепрОГА и немецкой федеральной компании GIZ, сообщил руководитель области Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Жители громад самостоятельно инициируют много социальных проектов по развитию инфраструктуры. Мы всегда готовы поддержать их в реализации таких планов. Переоборудование Царичанского медицинского центра вместе с амбулаториями стало возможным благодаря совместному с компанией GIZ проекту. Он направлен, прежде всего, на улучшение жизни переселенцев и принимающих их громад», - отметил председатель ДнепрОГА.

Для Царичанского центра первичной медпомощи приобрели 15 электрокардиографов, 14 бактерицидных ламп, холодильники и компьютеры. Также завезли тест-системы для раннего выявления инфаркта, тестовый аппарат для определения эффективности бактерицидных ламп, сумки-холодильники, спецодежду и расходные материалы.

Все оборудование - самое современное. «Львиная» доля его поступила в амбулатории Царичанки и сел громады - Молодежного, Могилева, Рудки, Прядовки, Бабайковки, Новоподкряжа.

«Полученные аппараты значительно облегчат работу наших врачей и улучшат качество медицинских услуг. Делаем все возможное, чтобы и переселенцы, и другие жители громады чувствовали, чтоо них заботятся. В приоритете – профилактическая медицина», - рассказала главный врач Царичанского центра первичной МСД Наталья Дениско.

Для врачей и медсестер организовали специальные тренинги и семинары, где их научили работать на новом оборудовании и выявлять на ранней стадии инфаркт и туберкулез.

Проект по улучшению медицинских услуг в Царичанском центре первичной медико-санитарной помощи был отобран на открытом конкурсе, проведенном командой Валентина Резниченко и немецкой федеральной компанией GIZ в 2016 году.

 
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Теги: Днепропетровщина

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