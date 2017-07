| Общество | 12:19 | 25.07.2017 Царичанский центр медпомощи получил современное оборудование – Валентин Резниченко Царичанский центр первичной медико-санитарной помощи получил новое современное оборудование почти на 430 тыс. грн. Больницу и семь амбулаторий громады переоснастили благодаря совместному проекту поддержки громадДнепрОГА и немецкой федеральной компании GIZ, сообщил руководитель области Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«Жители громад самостоятельно инициируют много социальных проектов по развитию инфраструктуры. Мы всегда готовы поддержать их в реализации таких планов. Переоборудование Царичанского медицинского центра вместе с амбулаториями стало возможным благодаря совместному с компанией GIZ проекту. Он направлен, прежде всего, на улучшение жизни переселенцев и принимающих их громад», - отметил председатель ДнепрОГА.



Для Царичанского центра первичной медпомощи приобрели 15 электрокардиографов, 14 бактерицидных ламп, холодильники и компьютеры. Также завезли тест-системы для раннего выявления инфаркта, тестовый аппарат для определения эффективности бактерицидных ламп, сумки-холодильники, спецодежду и расходные материалы.



Все оборудование - самое современное. «Львиная» доля его поступила в амбулатории Царичанки и сел громады - Молодежного, Могилева, Рудки, Прядовки, Бабайковки, Новоподкряжа.



«Полученные аппараты значительно облегчат работу наших врачей и улучшат качество медицинских услуг. Делаем все возможное, чтобы и переселенцы, и другие жители громады чувствовали, чтоо них заботятся. В приоритете – профилактическая медицина», - рассказала главный врач Царичанского центра первичной МСД Наталья Дениско.



Для врачей и медсестер организовали специальные тренинги и семинары, где их научили работать на новом оборудовании и выявлять на ранней стадии инфаркт и туберкулез.



Проект по улучшению медицинских услуг в Царичанском центре первичной медико-санитарной помощи был отобран на открытом конкурсе, проведенном командой Валентина Резниченко и немецкой федеральной компанией GIZ в 2016 году. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7