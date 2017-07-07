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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:31 | 25.07.2017
Опорную школу в Соленом впервые за 40 лет капитально отремонтируют – Валентин Резниченко

Школу поселка Соленое капитально отремонтируют и обустроят там ресурсную комнату для детей с особыми потребностями. В планах – в ближайшие три года обновить и реконструировать все опорные школы области, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

«Дети Днепропетровщины, как и всей Украины, должны расти и учиться в комфортных условиях. Это задача, которую поставил перед нами Президент Украины Петр Порошенко. Именно поэтому мы приводим в порядок детсады и школы, которые десятки лет не видели не то что капитального, но и косметического ремонта. В этом году планируем реконструировать 25 школ области», - рассказал Валентин Резниченко.

Статус опорной школа в Соленом получила в прошлом году. Туда ездят учиться дети из восьми окружающих сел: 140 учеников подвозят тремя школьными автобусами.

Капитальный ремонт учреждения стартовал в начале июня. В школе утепляют фасад и крышу, ставят новые пластиковые окна, заменяют систему отопления и обустраивают внутренние помещения, приводят в порядок пришкольную территорию.

В учебном заведении будут новые парты, доски, также там обустроят ресурсную комнату для инклюзивного образования и лингафонный кабинет.

«В этом году при поддержке областной власти и команды губернатора наконец получили средства на ремонт. После него в школе будет гораздо лучше, комфортабельнее, почти вполовину уменьшится использование энергоресурсов, а новый яркий фасад подарит детям хорошее настроение. Также у нас откроется ресурсная комната для инклюзивного образования, где с особыми детьми будут заниматься психологи и коррекционные педагоги», - отметил директор Солонянской опорной школы Владимир Бондарь.

Школа № 1 в Соленом в этом году празднует сорокалетие. За это время она ни разу не видела капитального ремонта. Теперь школа меняется просто «на глазах», радуется ее выпускник, отец нынешней ученицы Вадим Мельниченко.

«Происходят перемены к лучшему. У меня здесь учится дочь, в будущем будет учиться сын. Теперь нашим детям здесь станет теплее, удобнее и лучше ... Есть надежда на будущее», - рассказал Вадим Мельниченко.

Ремонтные работы сейчас ведутся также в школах Петриковского, Межевского, Царичанскогои Юрьевского районов.

«Команда Валентина Резниченко делает акцент на ремонте опорных школ. В этом году мы приводим в порядок пять таких заведений в разных районах. Солонянская школа станет украшением местной объединенной территориальной громады и ничем не будет отличаться от городских, дети смогут получать там качественные знания в комфортных условиях», - рассказал первый заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман.

Основные ремонтные работы в Солонянской опорной школе планируют завершить в этом году, часть внутренних– в 2018-м.
 
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Теги: образование, Днепропетровщина

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