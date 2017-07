| Общество | 14:09 | 25.07.2017 ДТЭК подарил Днепру два мурала В июле Днепр стал центром стрит-арта. Фестиваль Mural Fest Dnipro, партнером которого выступил ДТЭК, подарил городу 12 уличных рисунков (муралов) на высотных зданиях в разных районах города. 11 художников из разных регионов Украины в сюжетах подняли разнообразные темы – красота природы и охрана окружающей среды, человеческие отношения, история Украины. Два мурала посвятили энергетике и ее месту в жизни индустриального города. Завершился фестиваль совместным творчеством - горожане вместе с художниками разрисовали 500 метров забора на набережной Днепра. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу компании. Для комфортной и безопасной работы художников ДТЭК предоставил высотно-монтажную технику и страховочное оборудование, а также обеспечил логистику художников. Авторами двух муралов на энергетическую тематику является целая команда художников – это творческий дуэт M97Project (Игорь Матроскин и Денис Белый) из Одессы, а также дети сотрудников ДТЭК, которые работали вместе с художником над созданием эскизов. Одним из самых ярких рисунков, который привлек внимание жителей города - мурал на жилмассиве Приднепровск по адресу ул. 20 лет Победы, 2. Символом сюжета стал образ аиста над основными объектами Днепра: в украинской традиции эта птица – символ семьи и деторождения. Для ДТЭК она также имеет особое значение: уже более трех лет Днепрооблэнерго проводит экологическую программу по обустройству мест обитания аистов на опорах линий электропередачи. В сюжете рисунка городские достопримечательности тесно взаимосвязаны с энергетическими объектами, которые обеспечивают современный мегаполис электроэнергией – авторами этих зарисовок стали маленькие энергетики ДТЭК: София Головань 10 лет, Полина Павлова 8 лет, Влад Смирнов 8 лет (подробнее о создании эскизов муралов смотрите здесь). Идею игры тени и света команда художников воплотила в сюжете мурала в центре Днепра (ул. Светлова,52А) на подстанции «Славута» ДТЭК Днепрооблэнерго. Игорь Матроскин, художник: «Ничто так не преображает наш мир, как свет. Именно он дает нам возможность видеть все предметы в ярких красках, замечать мельчайшие оттенки палитры, радоваться этой красоте». Именно поэтому локацией для данного эскиза была выбрана подстанция, энергетический объект, который снабжает электроэнергией значительную часть центрального района города. «Это первый фестиваль уличного искусства в Днепре в нашем партнерстве с городом. Яркие муралы на актуальные для общества темы уже концептуально меняют облик индустриального города, делают его особенным, более живописным. В этом и есть наша основная цель – развивать город, делать его более комфортным и интересным для наших клиентов и всех жителей Днепра. Mural Fest Dnipro – это очередной шаг в сотрудничестве ДТЭК с властью города, впереди еще много интересных проектов. Вместе мы сделаем Днепр лучше», – рассказывает Иван Гелюх, и.о. директора по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Энерго. Оба мурала были нарисованы за рекордные 6 дней. На создание этих настенных панно было израсходовано более 50-ти литров краски. В своей работе художники использовали разные техники – от традиционного рисования кистью до спрэй-арта (рисование аэрозольным баллончиком). Все работы проводились при помощи высотной техники компании ДТЭК (о том, как создавались муралы, смотрите здесь). 21 июля Mural Fest Dnipro завершился большим праздником для горожан, которые разрисовали около 500 метров бетонного забора на набережной Днепра. Участие в создании финального общегородского мурала приняла также и команда ДТЭК (финал фестиваля MuralFestDnipro). twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7