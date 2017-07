| Общество | 14:15 | 25.07.2017 Многоэтажки с автономными котельными получат «теплые» кредиты Отныне государство будет возмещать часть займа на повышение энергоэффективности многоэтажек с автономной системой отопления. Как сообщили в департаменте ЖКХ и строительства ДнепрОГА, соответствующее постановление приняло Правительство. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Программа «теплых» кредитов пользуется популярностью у совладельцев многоквартирных домов. Ранее обязательным условием получения такого займа было централизованное отопление. Теперь это препятствие сняли», - рассказали в департаменте. По программе льготного кредитования государство возмещает ОСМД 40% займа на повышение энергоэффективности дома. Речь идет об утеплении стен, подвалов и крыш, модернизации систем отопления, замене окон, установке счетчиков тепла и воды. На Днепропетровщине заемщикам еще и полностью компенсируют кредитные проценты - средства на это выделяют из областного бюджета. На сегодня ОСМД области получили уже 80 займов на 5,6 млн грн. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

