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| Общество | 14:15 | 25.07.2017
Многоэтажки с автономными котельными получат «теплые» кредиты

Отныне государство будет возмещать часть займа на повышение энергоэффективности многоэтажек с автономной системой отопления. Как сообщили в департаменте ЖКХ и строительства ДнепрОГА, соответствующее постановление приняло Правительство.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Программа «теплых» кредитов пользуется популярностью у совладельцев многоквартирных домов. Ранее обязательным условием получения такого займа было централизованное отопление. Теперь это препятствие сняли», - рассказали в департаменте.

По программе льготного кредитования государство возмещает ОСМД 40% займа на повышение энергоэффективности дома. Речь идет об утеплении стен, подвалов и крыш, модернизации систем отопления, замене окон, установке счетчиков тепла и воды.

На Днепропетровщине заемщикам еще и полностью компенсируют кредитные проценты - средства на это выделяют из областного бюджета.

На сегодня ОСМД области получили уже 80 займов на 5,6 млн грн.
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