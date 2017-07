| Общество | 15:49 | 25.07.2017 С 28 июля в Болгарию будут курсировать два беспересадочных вагона «Киев – Варна» Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Болгарию Укрзалізниця назначила на июль-август еще один беспересадочный вагон Киев - Варна. В ближайший рейс дополнительный вагон Киев - Варна отправится из Киева уже 28 июля, а обратно из Варны - 30 июля. Таким образом, в курортный город Варна курсировать будет два беспересадочных вагоны купейного типа. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ПАО «Укрзалізниця». Дополнительный беспересадочный вагон будет отправляться из Киева в составе поезда № 50 Киев - Трускавец 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 20:12 по киевскому времени. Из Львова этот прицепной вагон будет курсировать в составе поезда № 451/1004 Минск - Варна - Минск формирования Белорусской железной дороги. Прибытие в Варну через сутки в 10:30 по местному времени. В обратном направлении вагон будет отправляться из Варны 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19:10 по местному времени, прибытие в Киев через сутки в 07:30 по киевскому времени. Беспересадочными вагонами для поездки в Болгарию могут воспользоваться не только киевляне, но и жители Фастова, Козятина, Винницы, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска, Коломыи, Черновцов, где поезд будет делать остановки во время следования по территории Украины. Ориентировочная стоимость проезда из Киева в Варну составляет 2840 грн, из Львова в Варну - 2400. Цена билетов в международном сообщении рассчитывается по курсу швейцарского франка в день приобретения проездного документа и претерпевает незначительных курсовых колебаний. Купить билеты на беспересадочные вагоны в Болгарию можно в международных кассах. Напомним, прямое железнодорожное сообщение Киев - Варна Укрзалізниця ввела в июне 2017 года. Кроме Болгарии, поезда и беспересадочные вагоны сегодня курсируют из городов Украины в Словакию, Чехию, Венгрию, Румынию и Польшу. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

