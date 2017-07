| Общество | 15:57 | 25.07.2017 Астронавт NASA зафиксировал полярное сияние из космоса (ВИДЕО) Астронавт NASA решил обновить представление землян о полярное сияние из космоса, передают «Подробности». Джон Фишер, находящийся на Международной космической станции, опубликовал ускоренное видео. Кадры с необычными зелеными огнями он снял на расстоянии 400 км от Земли. На Земле подобное явление можно увидели разве что в полярных районах.

