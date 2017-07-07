Астронавт NASA зафиксировал полярное сияние из космоса (ВИДЕО)

Астронавт NASA решил обновить представление землян о полярное сияние из космоса, передают «Подробности».
Джон Фишер, находящийся на Международной космической станции, опубликовал ускоренное видео.
Кадры с необычными зелеными огнями он снял на расстоянии 400 км от Земли. На Земле подобное явление можно увидели разве что в полярных районах.
Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка
(hyperlink) на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна