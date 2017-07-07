Где в Днепре не будет воды (АДРЕСА)

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С 18:00 26 июля по 16:0 0 27 июля в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети будет прекращено водоснабжения некоторых потребителей.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
В частности, водоснабжение будет отключено у потребителей расположенных в частном секторе пгт. Слобожанский (Юбилейный):
• ул. Мира;
• ул. Центральная;
• ул. Украинский;
• ул. Калиновая;
• ул. Мичурина, 5 (ООО мясокомбинат «Юбилейный»).
На время выполнения работ предприятие «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.