Где в Днепре не будет воды (АДРЕСА)

С 18:00 26 июля по 16:0 0 27 июля в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети будет прекращено водоснабжения некоторых потребителей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

В частности, водоснабжение будет отключено у потребителей расположенных в частном секторе пгт. Слобожанский (Юбилейный):

• ул. Мира;

• ул. Центральная;

• ул. Украинский;

• ул. Калиновая;

• ул. Мичурина, 5 (ООО мясокомбинат «Юбилейный»).

На время выполнения работ предприятие «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

