В этом году на Днепропетровщине грибами отравились четверо детей

В 2017 году в Днепропетровской области грибами отравились четверо детей, всех врачам удалось спасти. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения ДнепрОГА и напомнили любителям «тихой охоты» об осторожности.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Отравление грибами обычно очень тяжелые и могут привести к осложнениям или даже смерти. Бывают случаи, когда их причиной становятся съедобные грибы, которые росли возле дороги или долго пролежали в тепле. От «тихой охоты» лучше вообще отказаться. А если все же решились, строго соблюдайте правила», - отметили в департаменте.

Прежде всего, напоминают специалисты, не следует собирать грибы, в которых сомневаетесь. Так, бледная поганка, кусочек которой может привести к смерти, хорошо маскируется под съедобный гриб. Нельзя также класть в корзину скользкие, дряблые, червивые, заплесневелые грибы - они токсичны.

Запрещено собирать грибы в городе, вблизи полей, автомобильных и железнодорожных путей, свалок. Очищенные грибы следует готовить сразу или не позже утра следующего дня, готовые - хранить в холодильнике.

«Грибы тяжелые для желудка, поэтому их не стоит есть детям до 7 лет, беременным, кормящим мамам», - добавили в департаменте. И подчеркнули: если после употребления грибов человек почувствовал даже небольшое недомогание, следует немедленно обратиться к врачу.

В 2016 году на Днепропетровщине грибами отравились 12 человек, шестеро из них - дети.