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| Общество | 17:47 | 25.07.2017
Для АТОшников провели мастер-класс по изготовлению конфет (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В днепровском реабилитационном центре для участников АТО состоялся мастер-класс по изготовлению карамельных конфет. Как сообщила координатор Центра помощи участникам АТО и членам их семей при ДнепрОГА Наталья Шулика, такое своеобразное реабилитационное мероприятие организовали впервые.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Спектакли, концерты, шахматные турниры - стараемся разнообразить досуг ребят, которые восстанавливают здоровье в реабилитационном центре. Мастер-класс по изготовлению леденцов - новинка, однако бойцам она пришлась по душе. Все вспомнили детство, настроение улучшилось. Это тоже, своего рода, один из методов психологической реабилитации», - рассказала Наталья Шулика.

Инициатор мероприятия - мастер карамели Елена Габайдулина. Она обратилась в Центр помощи участникам АТО и членам их семей при ДнепрОГА - и предложение поддержали.

«Всем людям нужны положительные эмоции, а их можно получить только тогда, когда делаешь что-то конструктивное, - отметила Елена Габайдулина. - Раньше сама делала конфеты и угощала участников АТО, а потом решила научить их такому мастерству. По возвращению домой ребята смогут удивить своих близких».

Необычный мастер-класс пришелся бойцам по душе.

«Мне понравилось, - рассказал боец Александр Павлов. - Сразу детство вспомнил, когда из пластилина лепил. Конфету в форме сердца изготовил для жены, зайчика - для племянницы».

«Привык покупать сладости в магазине, а оказывается их можно изготавливать самостоятельно. Вообще интересно и необычно. Такое занятие позволяет открыть в себе художественные способности», - отметил боец Владимир Сарычев.

Мастер-классы по изготовлению конфет планируют проводить для бойцов АТО и в дальнейшем.
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