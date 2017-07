| Общество | 17:17 | 25.07.2017 В военных учебных заведениях объявлен дополнительный прием В связи с увеличением объемов приема на обучение в высшие военные учебные заведения и военные колледжи сержантского состава в этих ВУЗах объявлено проведение дополнительного приема на обучение. Соответствующее решение было принято министром обороны Степаном Полтораком. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобороны. Прием документов кандидатов на обучение военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава будет осуществляться до 30 июля 2017 года, гражданской молодежи - до 7 августа 2017 года.

Вступительные испытания (конкурсные отбор сертификатов ВНО) будут проходить для первой категории - с 31 июля по 10 августа, для второй - с 8 августа по 11 августа. Зачисление поступающих будет проводиться до 18:00 11 августа. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе. Поступать в ВВУЗ и ВКСС могут военнослужащие ВСУ и других военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры; граждане Украины, освобожденные от срочной службы в год поступления в ВВУЗ; военнослужащие рядового, сержантского (старшинского) состава, которые проходят военную службу по контракту; студенты ВУЗов, желающие поступить в ВВУЗ и в дальнейшем проходить военную службу по контракту на должностях офицерского состава.

Поступающие из числа выпускников военных лицеев, завершившие обучение в год поступления в ВВУЗ, принимают участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в ВВУЗ или по результатам ВНО (на выбор).

