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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:17 | 25.07.2017
В военных учебных заведениях объявлен дополнительный прием

В связи с увеличением объемов приема на обучение в высшие военные учебные заведения и военные колледжи сержантского состава в этих ВУЗах объявлено проведение дополнительного приема на обучение. Соответствующее решение было принято министром обороны Степаном Полтораком.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минобороны.

Прием документов кандидатов на обучение военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава будет осуществляться до 30 июля 2017 года, гражданской молодежи - до 7 августа 2017 года.
Вступительные испытания (конкурсные отбор сертификатов ВНО) будут проходить для первой категории - с 31 июля по 10 августа, для второй - с 8 августа по 11 августа.

Зачисление поступающих будет проводиться до 18:00 11 августа.

Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе. Поступать в ВВУЗ и ВКСС могут военнослужащие ВСУ и других военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры; граждане Украины, освобожденные от срочной службы в год поступления в ВВУЗ; военнослужащие рядового, сержантского (старшинского) состава, которые проходят военную службу по контракту; студенты ВУЗов, желающие поступить в ВВУЗ и в дальнейшем проходить военную службу по контракту на должностях офицерского состава.
Поступающие из числа выпускников военных лицеев, завершившие обучение в год поступления в ВВУЗ, принимают участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в ВВУЗ или по результатам ВНО (на выбор).
 
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Теги: Украина, образование

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