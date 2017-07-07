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| Общество | 08:23 | 26.07.2017
За сутки в зоне АТО незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие, - пресс-центр АТО

Ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильно контролируемой, без тенденции к обострению. Российско-террористические группировки продолжали нарушать мирные договоренности, обстреливая силы АТО основном из стрелкового оружия и гранатометов. В свою очередь, украинские военные, оперативно оценивая степень угрозы открывали жесткий огонь.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, с 18 часов и до полуночи наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Луганском направлении. Противник применял стрелковое оружие и гранатометы и по украинским укреплениям неподалеку Станицы Луганской, Троицкого и Крымского. По поселку Новозвановка бандформирования дважды вели огонь из вооружения БМП и минометов калибра 82 миллиметра. А около 23 часов вражеский миномет калибра 120 миллиметров работал в районе Новотошковское.

На Донецком направлении в конце суток боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка. С гранатометов по - Луганском и Каменке. А около полуночи выпустили 19 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам недалеко от поселка Пески.

На Мариупольском направлении преступники из танка били по опорному пункту сил АТО под Красногоровка.

В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Учитывая, что наши военные в угрожающих ситуациях, мгновенно открывали огонь обстрелы, в основном, были краткосрочные.
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