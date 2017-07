| Общество | 08:23 | 26.07.2017 За сутки в зоне АТО незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие, - пресс-центр АТО Ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильно контролируемой, без тенденции к обострению. Российско-террористические группировки продолжали нарушать мирные договоренности, обстреливая силы АТО основном из стрелкового оружия и гранатометов. В свою очередь, украинские военные, оперативно оценивая степень угрозы открывали жесткий огонь. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Так, с 18 часов и до полуночи наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Луганском направлении. Противник применял стрелковое оружие и гранатометы и по украинским укреплениям неподалеку Станицы Луганской, Троицкого и Крымского. По поселку Новозвановка бандформирования дважды вели огонь из вооружения БМП и минометов калибра 82 миллиметра. А около 23 часов вражеский миномет калибра 120 миллиметров работал в районе Новотошковское. На Донецком направлении в конце суток боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка. С гранатометов по - Луганском и Каменке. А около полуночи выпустили 19 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам недалеко от поселка Пески. На Мариупольском направлении преступники из танка били по опорному пункту сил АТО под Красногоровка. В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие. Учитывая, что наши военные в угрожающих ситуациях, мгновенно открывали огонь обстрелы, в основном, были краткосрочные. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7