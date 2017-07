| Общество | 09:41 | 26.07.2017 В Швейцарии задержали нападающего с бензопилой Швейцарская полиция задержала мужчину, который бросился на людей с бензопилой в городе Шаффхаузен, передает «Корреспондент». Согласно данным полиции, 50-летний Франц Врусис был арестован в городе Тальвиль, примерно в 60 км от места, где было совершено нападение. В операции по поиску и захвату приняли участие более 100 швейцарских и немецких представителей правоохранительных органов. Полиция до сих пор не знает мотивы нападения Врусиса на людей.

