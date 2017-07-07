В Украине объявлено штормовое предупреждение

По данным Укргидрометцентра, 26 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, днем и в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировгорадський, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областях местами сильные дожди.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС в Украине.

По данным Укргидрометцентра, 26-31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность;

26-27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской области высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

26-27 июля в большинстве районов Киевской области высокая (4 класса), 26-27 июня в южных и западных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

по Киеве 26 июля высокая (4 класса), 27 июля чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.