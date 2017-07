| Общество | 10:12 | 26.07.2017 Ученые выяснили, в какой стране больше всего лентяев Ученые из Стэнфордского университета в США проанализировали данные из приложения для мобильных телефонов, исследовал физическую активность людей в течение дня, передает Gazeta.ua. Специалисты выяснили, где живут самые ленивые люди. Приложение на смартфон установили более 700 тыс. пользователей во всех уголках земного шара. Данные добровольцев исследователи проанализировали, а затем сравнили результат статистике ожирения.

Согласно итогам исследователей, чем больше разрыв между физически активными и лентяями, тем толще последние. Индонезийцы были официально признаны самыми ленивыми: в среднем они проходят 3513 шагов в день. Подвижные - жители Гонконга, они делают 6880 шагов в день.

