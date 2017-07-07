Ученые выяснили, в какой стране больше всего лентяев

Ученые из Стэнфордского университета в США проанализировали данные из приложения для мобильных телефонов, исследовал физическую активность людей в течение дня, передает Gazeta.ua.

Специалисты выяснили, где живут самые ленивые люди.

Приложение на смартфон установили более 700 тыс. пользователей во всех уголках земного шара. Данные добровольцев исследователи проанализировали, а затем сравнили результат статистике ожирения.

Согласно итогам исследователей, чем больше разрыв между физически активными и лентяями, тем толще последние.

Индонезийцы были официально признаны самыми ленивыми: в среднем они проходят 3513 шагов в день.

Подвижные - жители Гонконга, они делают 6880 шагов в день.

