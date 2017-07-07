Ученые выяснили, в какой стране больше всего лентяев

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Ученые из Стэнфордского университета в США проанализировали данные из приложения для мобильных телефонов, исследовал физическую активность людей в течение дня, передает Gazeta.ua.
Специалисты выяснили, где живут самые ленивые люди.
Приложение на смартфон установили более 700 тыс. пользователей во всех уголках земного шара. Данные добровольцев исследователи проанализировали, а затем сравнили результат статистике ожирения.
Согласно итогам исследователей, чем больше разрыв между физически активными и лентяями, тем толще последние.
Индонезийцы были официально признаны самыми ленивыми: в среднем они проходят 3513 шагов в день.
Подвижные - жители Гонконга, они делают 6880 шагов в день.