| Общество | 10:24 | 26.07.2017 В Днепре пресечена попытка незаконного экспорта подсолнечного масла на полмиллиона долларов Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Днепропетровской области остановили незаконный экспорт 676 тонн подсолнечного масла. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины. В рамках проведения операции «Рубеж-2017» и расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины установлено, что группой лиц от имени одной из днепровских компаний представлены предварительные грузовые таможенные декларации для экспорта подсолнечного масла и ячменя 3 класса. Однако, как показала проверка, руководитель, основатель и лицо, ответственное за ведение бухгалтерского и налогового учета компании - экспортера, не имеет отношения к регистрации и ведения деятельности на данном предприятии. На основании постановлений суда проведены обыски на территории морского терминала и таможенного брокера, по результатам которых изъято первичную бухгалтерскую документацию компании-фигуранта, которая свидетельствует о наличии на территории терминала груза - масло подсолнечное урожая 2016 года весом 676 тонн на общую сумму около 500 тыс долларов США. На указанную продукцию наложен арест. Продолжаются следственные действия. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7