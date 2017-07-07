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| Общество | 10:47 | 26.07.2017
Единственный детский сад в Казначеевке дождался капремонта через 40 лет – Валентин Резниченко

Детсад «Солнышко» в селе Казначеевка Магдалиновского района капитально отремонтировали впервые за четыре десятилетия. В одноэтажном здании обновили все: от крыши – до обоев. Всего к концу 2017 года на Днепропетровщине планируют отремонтировать и реконструировать 12 детских садов, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Задача, которую ставит перед регионами Президент Украины Петр Порошенко, проста – очередей в детские сады не должно быть. Дети любого населенного пункта должен воспитываться в современных условиях, – отметил Валентин Резниченко. – До конца 2017 года планируем обновить более десяти садов – а это дополнительные места еще для 1140 детей».

Детсад «Солнышко» в Казначеевке построили в 1975-м. С тех пор в нем делали только косметические ремонты, а о капитальном – только мечтали.

«Детский сад был старым, стены потрескавшиеся, отмостка разрушена. Словом, все запущенное. И вот, наконец, сделали капитальный ремонт, который мы ждали долгие годы. Теперь в группах уютно и комфортно. Надеюсь, дети, воспитатели и родители будут довольны», – рассказала заведующая детского сада Зинаида Краснопер.

За четыре месяца подрядчики сделали солидный объем работ, отметила она. В саду утеплили фасад, починили кровлю, заменили пол, окна и двери, смонтировали новую систему отопления, провели внутренние отделочные работы. Последний штрих –обустройство групп мебелью.

«В прошлом году мы сделали своими силами только ремонт пищеблока – на большее денег не хватило, – отметил Казначеевский сельский голова Иван Прудкосвист. – Обратились за помощью к ДнепрОГА – и теперь имеем красивый, опрятный садик. Никто не ожидал, что ремонт сделают так быстро».

40 малышей пойдут в обновленное дошкольное учреждение уже этой осенью.
«Садик так изменился, что и не узнать. С нетерпением ждем его открытия», – говорит местная жительница Екатерина Онипко.

На Днепропетровщине за последние два года создали 2,5 тысячи новых мест в детсадах. Сейчас команда Валентина Резниченко строит «с нуля» четыре дошкольных учреждения, планирует проекты еще 10-ти.

 
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Теги: Днепропетровщина

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