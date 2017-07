| Общество | 11:12 | 26.07.2017 Строительство жилья для детей-сирот, ремонт дорог и многое другое - вопрос, за которые депутаты голосовали на бюджетной комиссии облсовета В областном совете состоялось первое заседание бюджетной комиссии после летней сессии. Депутаты голосовали за внесение уточнений в главную смету области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета. Увеличена общая сумма государственной субвенции местным бюджетам. Почти 2 млрд грн, из них – почти 1,75 млрд грн, выделено на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и др.

Впервые направлены средства на жилье для детей-сирот. Более 34 млн с государственной субвенции предусматривается направить на строительство, капитальный ремонт, приобретение жилья для детских домов семейного типа, социального жилья для детей-сирот, изготовление проектно-сметной документации. Также почти 17 млн грн направят на возмещение лекарственных средств. В рамках здравоохранения государственные средства также дополнительно выделили на приобретение ангиографического оборудования - 10 млн грн. Ремонт дорог в области также проводится в интенсивном режиме - решено дополнительно выделить 2 млн грн на реконструкцию дорог в г. Каменское. Эти деньги поступили из местного бюджета.

«Все вопросы, которые выносятся на комиссию, тщательно изучаются депутатами. Бюджет - это кровеносная система области, поэтому от нашего голосования зависит благосостояние региона», - председатель комиссии бюджета и финансов Днепропетровского областного совета Андрей Никоноров. Депутаты также утвердили сумму материальной помощи членам семей погибших. За это решение проголосовали еще на 9-той сессии облсовета 14 июля. Сегодня окончательно подтверждено: 1624 грн - на каждого члена семьи. По словам главы департамента финансов госадминистрации Татьяны Шебеко люди начнут уже получать деньги в августе этого года. С декабря сумма должна вырасти до 1700 грн. «Задача депутатов областного совета - контролировать выполнение решений, которые были проголосованы нами на сессии, поэтому я очень рад, что мы видим действительные результаты - проекты зданий, социальные выплаты, новые дороги!» - отметил председатель областного совета Глеб Пригунов

