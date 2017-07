| Общество | 11:19 | 26.07.2017 Днепропетровщина станет центром подготовки олимпийского резерва – Юрий Голик Днепропетровскую область планируют сделать центром подготовки олимпийского резерва. Об этом сообщил Юрий Голик – советник председателя ДнепрОГА Валентина Резниченко.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Уже в этом году в области реконструируют семь стадионов - в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Синельниково, Царичанском, Томаковском, Магдалиновском районах. Кроме того, в Слобожанском и Днепре началось строительство двух огромных спорткомплексов с тренажерными залами, залами для проведения соревнований и массажными кабинетами.



Всего за последний год в Днепропетровской области построили около 200 различных спортивных объектов - спортплощадок, теннисных кортов, бассейнов, футбольных полей. Это стало возможным, в частности, благодаря реформе децентрализации, которую инициировал Президент Украины Петр Порошенко.



После завершения всех запланированных проектов Днепропетровщина получит самую мощную и развитую спортивную инфраструктуру в стране. По словам Юрия Голика, благодаря десяткам новых стадионов и бассейнов область станет центром подготовки олимпийского резерва в Украине.

