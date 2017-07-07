Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
26.07.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Сотрудникам «Южмаша» погасят задолженность по заработной плате»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:56 | 26.07.2017
В Днепре на авторетрошоу «D.A.R.S. 2017» разыграют ретро-мотороллер

23-24 сентября на территории Национального аэрокосмического центра в Днепре состоится ежегодное авторетрошоу «D.A.R.S.». Директор технического музея «Машины времени» Михаил Прудников на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал, что нового ожидает посетителей выставки в этом году.

На мероприятие приглашаются как участники – владельцы ретро-автомобилей, так и зрители.

«На выставке сами зрители выберут 10 самых лучших машин, и их владельцы получат призы. Но судейская коллегия тоже будет. У нас очень много номинаций: «Самый дальний участник», «40+», первый, пятидесятый, сотый, сто пятидесятый участник... Наша арифметика такова: приз на выставке получит каждый четвертый.

Зрители авторетрошоу могут стать ретро-коллекционером прямо на мероприятии. Две недели назад из музея был вывезен мотороллер мини-мокик, который производили в Риге в 80-е годы. Мы полностью реставрируем его, и к началу авторетрошоу он будет стоять на постаменте возле сцены. Все посетители смогут участвовать в розыгрыше мотороллера 24 сентября», - рассказал директор технического музея «Машины времени» Михаил Прудников. 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: культура, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
26.07.2017
12:45		 В Украине в розыск объявили мэра города атомщиков
26.07.2017
12:45		 В Виннице девятиклассница самостоятельно убрала целый полуостров (ФОТО)
26.07.2017
12:30		 Украинцев могут лишить интернет-магазинов
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика