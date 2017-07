| Общество | 11:56 | 26.07.2017 В Днепре на авторетрошоу «D.A.R.S. 2017» разыграют ретро-мотороллер 23-24 сентября на территории Национального аэрокосмического центра в Днепре состоится ежегодное авторетрошоу «D.A.R.S.». Директор технического музея «Машины времени» Михаил Прудников на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал, что нового ожидает посетителей выставки в этом году. На мероприятие приглашаются как участники – владельцы ретро-автомобилей, так и зрители. «На выставке сами зрители выберут 10 самых лучших машин, и их владельцы получат призы. Но судейская коллегия тоже будет. У нас очень много номинаций: «Самый дальний участник», «40+», первый, пятидесятый, сотый, сто пятидесятый участник... Наша арифметика такова: приз на выставке получит каждый четвертый. Зрители авторетрошоу могут стать ретро-коллекционером прямо на мероприятии. Две недели назад из музея был вывезен мотороллер мини-мокик, который производили в Риге в 80-е годы. Мы полностью реставрируем его, и к началу авторетрошоу он будет стоять на постаменте возле сцены. Все посетители смогут участвовать в розыгрыше мотороллера 24 сентября», - рассказал директор технического музея «Машины времени» Михаил Прудников. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: культура ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7