| Общество | 11:55 | 26.07.2017 Более 200 человек уже зарегистрировались на встречу в ДнепрОГА с авторами «14 друзей хунты» - Валентин Резниченко Встретиться с авторами нашумевшей книги «14 друзей хунты» и взять у них автографы уже изъявили желание более 200 жителей Днепропетровщины. Как отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, прийти на творческий вечер с известными блогерами в обладминистрацию может каждый - для этого лишь нужно зарегистрироваться. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.



«Стоило пригласить в ДнепрОГА блогеров-авторов книги «14 друзей хунты», как сразу получили отклик их местных сторонников. Уже поступило более 200 заявок на участие в творческом вечере. И еще есть немного времени присоединиться к ним », - отметил Валентин Резниченко.



Во время встречи можно будет пообщаться и взять автографы у Ярослава Матюшина, Дмитрия Якорнова, Юрия Руденко, Елены Суетовой, Бориса Гуменюка, Павла Белянского, Serg Marco, Виктора Трегубова, Оксаны Черной, Елены Степовой.



«Устраивать в ДнепрОГА вечера-встречи с незаурядными личностями - уже традиция. Считаем, что обладминистрация - не только место для заседаний и совещаний служащих, но и замечательная творческая платформа», - добавил Валентин Резниченко.



Творческий вечер начнется 27 июля в 19:00.



Зарегистрироваться для участия во встрече можно здесь.



«14 друзей хунты» - сборник рассказов от людей, которых непосредственно коснулись события на Востоке Украины. Авторы - переселенцы с Донбасса, волонтеры, ветераны АТО. Эти люди пропустили все описанные ими события через себя, поэтому уверены - их веселые и проникновенные истории никого не оставят равнодушными.

