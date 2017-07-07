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| Общество | 12:30 | 26.07.2017
Украинцев могут лишить интернет-магазинов

Верховной Раде Украины предлагают предоставить Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей полномочий на принятие решений о приостановлении доступа к сайтам интернет-магазинов. Соответствующий законопроект №6754 О внесении изменений в закон О защите прав потребителей и некоторые законодательные акты Украины относительно мер детенизации деятельности субъектов электронной коммерции был внесен в Раду 17 июля 2017 года.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на rbc.ua.

Так, целью данного законопроекта является, во-первых, введение достаточно четкой идентификации конкретного продавца (исполнителя, поставщика) товаров, работ, услуг в целях реализации и защиты прав потребителей и обеспечения возможности осуществления контрольных мероприятий в области соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства субъектами электронной коммерции, во-вторых, введение механизмов реагирования со стороны государственных органов на нарушение требований относительно обнародования информации, которая должна быть доведена до покупателей товаров, работ, услуг субъектами электронной коммерции путем приостановления доступа к интернет-сайтам.

Проектом предлагается урегулировать вопрос обязательности доведения до потребителей информации о продавце (исполнителе, поставщика) товаров, работ, услуг, предусмотренной законом Об электронной коммерции и повышение суммы штрафных санкций за отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце. При этом Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предполагается предоставить полномочия выдавать продавцам (исполнителям, поставщикам) товаров, работ, услуг предписания об устранении нарушений по информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законом Об электронной коммерции. Госслужбе также планируется предоставить полномочия на принятие решений о приостановлении доступа к сайту (или другого средства представления информации как в сети Интернет, так и в других информационно-коммуникационных системах) в случаях, определенных законом Об электронной коммерции. Подчеркивается, что проектом закона предусмотрены все необходимые меры предосторожности от возможного необоснованного принятия решений со стороны контролирующих органов, так как предполагается на первом этапе только вынесение предписания об устранении нарушений закона без применения каких-то других мер ответственности. Только в случае невыполнения такого предписания интернет-магазинами наступает возможность применения мер реагирования в виде приостановления доступа к соответствующим интернет-сайтам.
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