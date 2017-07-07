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| Общество | 12:45 | 26.07.2017
В Виннице девятиклассница самостоятельно убрала целый полуостров (ФОТО)

Четырнадцатилетняя Мария Чикальская из Винницы за два дня самостоятельно убрала весь мусор на полуострове Бригантина.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на «Власно»

Девочка рассказала, что идея сделать большую уборку появилась после неудачной попытки отдохнуть на природе: из-за мусора даже не удалось найти чистый участок.

«Я посмотрела на всю эту грязь и беспорядок и решила, что с этим нужно что-то делать. Несмотря на то, что очень люблю поспать, на следующий день уже в шесть утра я собирала в мешки мусор. О своем плане не говорила никому, и выходила на уборку рано, чтобы люди не смотрели, как говорится, косыми взглядами. Я убирала всю ту грязь два дня, и только после уборки первого дня решила показать результаты своей работы родителям и сестре. Показала фото «до» и «после», и семья была приятно удивлена», - рассказала девятиклассница Мария Чикальская.

В общем девочка собрала около 50 мешков мусора. Она сообщила, что находила много разных вещей: от пластика и бутылок от алкоголя до детских памперсов.

Об уборке Бригантины Мария написала посты в соцсетях, на что получила множество реакций. Многие были благодарны девушке за такой поступок, хотя признавались, что сами на такое дело не решились бы.

«Мне приятно, что все так положительно отреагировали, я понимаю, что все это не зря и знаю, что в Виннице есть много сознательных людей. Я написала пост в соцсетях с фото «до» и «после». Я не хотела молчать, потому что многие люди подумали бы, что это убрали какие-то дворники, потому что это их обязанность, и продолжали бы там мусорить и дальше. А так, думаю, что жители задумаются прежде, чем выбросить мусор», - поделилась девочка.

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Теги: Украина, общество

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