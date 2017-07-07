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| Общество | 12:45 | 26.07.2017
В Украине в розыск объявили мэра города атомщиков

Энергодарской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 364 УК Украины (незаконное увольнение одного из руководителей коммунальных предприятий, соединенное с злоупотреблением служебным положением), в котором 08 июня этого года было сообщено о подозрении энергодарского городскому голове.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Запорожской области.

Вручение сообщение о подозрении происходило непосредственно во время проведения сессии городского совета с целью исключения возможности срыва следственного действия со стороны городского головы и его соратников.

12 июня следственным судьей Энергодарского городского суда вынесено постановление о применении к мэру Энергодара пресечения в виде личного обязательства.

13 июля подозреваемого вызвали Энергодарской местной прокуратуры для проведения следственных действий. На указанный вызов последний не явился, об уважительности причине неявки не сообщил.

Кроме того, во время допроса соседей подозреваемого установлено, что он по адресу постоянного проживания долгое время не появлялся, во время допроса работников исполнительного комитета Энергодарского городского совета установлено, что мэр Энергодара находится в отпуске и точное местонахождение его неизвестно.

21 июля мэра Энергодара объявлен в розыск, и 24 июля Энергодарского местной прокуратурой в суд направлено ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей.
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