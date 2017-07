| Общество | 12:53 | 26.07.2017 Двое жителей Луганской области пытались провезти в Россию гусят Вчера, 25 июля, пограничники Луганского отряда совместно с работниками ГФС предотвратили попытку незаконного перемещения через границу «живого товара». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. «В пятницу, 25 июля, Около 21:00 в районе н.п. Россыпное, что на Луганщине, пограничный наряд в 10 м от границы остановил автомобиль «Газель». Машина двигалась в сторону России. При осмотре в кузове транспортного средства правоохранители обнаружили 103 ящика с гусятами. Товар пытались незаконно переместить через границу двое жителей Луганщины 1986 и 1994 рождения», - говорится в сообщении.

В настоящее время автомобиль и товар изъяты. За попытку незаконного пересечения границы на граждан Украины составлены документы об административном правонарушении. Авто и «живой товар» переданы в ГФС.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7