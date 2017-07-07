Двое жителей Луганской области пытались провезти в Россию гусят

Вчера, 25 июля, пограничники Луганского отряда совместно с работниками ГФС предотвратили попытку незаконного перемещения через границу «живого товара».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

«В пятницу, 25 июля, Около 21:00 в районе н.п. Россыпное, что на Луганщине, пограничный наряд в 10 м от границы остановил автомобиль «Газель». Машина двигалась в сторону России. При осмотре в кузове транспортного средства правоохранители обнаружили 103 ящика с гусятами. Товар пытались незаконно переместить через границу двое жителей Луганщины 1986 и 1994 рождения», - говорится в сообщении.

В настоящее время автомобиль и товар изъяты.

За попытку незаконного пересечения границы на граждан Украины составлены документы об административном правонарушении. Авто и «живой товар» переданы в ГФС.

