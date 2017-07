| Общество | 13:06 | 26.07.2017 «Чемпионом становится тот, кто стремится к победе каждой клеточкой», – двукратный чемпион мира по дзюдо среди мастеров Сергей Балабан (LIFESTORY) Для победы в любом спорте нужны отличная физическая подготовка и твердое намерение стать первым. У дзюдоистов к требованиям добавляются обязательные гибкость тела и мышления. В чем еще секрет успеха неоднократного чемпиона мира и Европы, мастера спорта международного класса по дзюдо и самбо Сергея Балабана – в рубрике ДнепрОГА «Наши люди». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



Сергей Балабан рос непоседливым мальчишкой, который не знал, куда девать энергию. Даже когда мама просила принести хлеба, он добирался до кухни кувырками.



В этом маленьком мужчине зарождалось желание защищать слабых - так он заинтересовался сначала самбо, а затем - дзюдо. Начал тренироваться в родном Никополе и впоследствии продолжил в Днепропетровске.



Всю свою неуемную энергию Сергей направил на то, чтобы стать первым. Собственно, он и на дзюдо перешел только потому, что это олимпийский вид спорта, а значит, здесь можно достичь самых высоких вершин.



«Дзюдо - очень динамичный спорт. Здесь нельзя медлить. Более сильный может проиграть менее опытному спортсмену, если хоть на миг прекратит атаку. В переводе с японского «дзюдо» означает «гибкий путь». Гибкость тела и мышления и непрерывная активность - основные составляющие победы в бою», - поделился секретами успеха Сергей Балабан.



И он побеждал ... Уже в 19 лет юношу приняли в Национальную сборную Украины по дзюдо и самбо. Из чемпионатов Европы и мира Сергей редко возвращался без медалей. Говорит, на первенство все приезжают в отличной форме и твердо настроенными на чемпионство. И все же лучшими становятся те, кто жаждал победы каждой клеточкой тела.



Даже покинув профессиональный спорт, Сергей не прекратил бороться за лидерство - уже два года подряд удерживает мировой чемпионский титул среди дзюдоистов-ветеранов.



Он стремится быть первым во всем. Самую высокую планку ставит и в семье. Хочет быть лучшим мужем и отцом и такого же стремления к совершенству требует от жены и дочери.



«Несмотря на то, что супруг постоянно в разъездах и на тренировках, и еще«львиную»долю времени у него отнимает работа, мы с Софией не можем сказать, что недополучаем внимания, - рассказала жена Оксана. - С ним очень легко - даже к жизненным неудачам Сергей относится с юмором и ищет позитив и стимулы для личностного роста».



Целеустремленный и сильный духом мужчина, который стремится к справедливости во всем, Сергей Балабан осуществил и свою детскую мечту - стать милиционером. Сейчас он - майор полиции и декан факультета в Днепропетровском университете внутренних дел. Недавно еще и защитил диссертацию. Такое ощущение, что непреодолимых вершин для этого человека просто нет.



Рубрика ДнепрОГА «Наши люди» – об интересных, талантливых, трудолюбивых и целеустремленных жителяхДнепропетровщины.

