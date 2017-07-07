По Тернопольской области пронесся ураган

25-26 июля ориентировочно в 19:30 в результате ухудшения погодных условий, которые сопровождались порывами сильного ветра и грозами, на территории Тернопольской области возникли единичные случаи повала деревьев. По информации ОАО «Тернопольоблэнерго», на 06:00 26 июля произошло отключение электроснабжения в 59 населенных пунктах области. Информация о повреждении объектов жилого и промышленного сектора уточняется.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

К ликвидации последствий непогоды привлекались подразделения Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области.

20:09 очередным караулом 1-й ДПРЧ Управление расчищено проезжую часть дороги на ул. Лозовецкая в Тернополе, возле магазина «Дом», где в результате сильных порывов ветра упало дерево. Спасатели порезали его и освободили проезжую часть.

20:48 работниками данного подразделения в Тернополе на ул. Русской, 19 осуществлен демонтаж жестяного покрытия на площади 2 м кв, которое грозило падением с крыши пятиэтажного дома.

20:50 - Дежурный караул ДПРЧ-18 Управление привлекался на порезку деревьев, упавших на проезжую часть дороги на ул. Объездной в пгт. Козова. Осуществлен порезку деревьев и освобожден проезд.

22:15 - Дежурный караул ДПРЧ-3 Управление привлекался на порезку поваленных деревьев на автотрассе Тернополь-Хмельницкий (около с. Смоковцы) и Тернополь-Кременец (около с. Шляхтинцы) на территории Тернопольского района.

26 июля

5:40 - Очередным караулом 1-й ДПРЧ осуществлена рорезка дерева и освобождена проезжую часть на перекрестке улиц Збаражская и Бродовской.