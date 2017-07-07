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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:52 | 26.07.2017
Впервые за 35 лет восстановлена основная автодорога Магдалиновского района – Валентин Резниченко

Впервые за треть века получила качественный асфальт улица Центральная поселка Магдалиновка – основная автодорога района. Всего за последние два года на Днепропетровщине отремонтировали более 300 коммунальных дорог, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«Президент Украины Петр Порошенко постоянно подчеркивает – жители каждого населенного пункта, независимо от его размеров, должны жить в комфортных условиях. В этом году в городах и селах области планируем обновить почти 160 дорог. Делаем акцент на капитальном ремонте. Главное требование к подрядчикам – качество. В противном случае все дефекты будут ликвидировать за свой счет», – отметил Валентин Резниченко.

Обновленная автодорога Магдалиновки, заметил поселковый голова Владимир Найко, имеет большое значение: вдоль нее расположены учреждения и заведения, услугами которых пользуются жители практически всего района.

«Дорога была построена 35 лет назад. Все это время мы в основном латали на ней ямы – из местного бюджета ежегодно тратили на это до 200 тысяч гривен. Но, конечно, это было неэффективно, поэтому обратились за помощью в ДнепрОГА. Никто не ожидал, что Центральная так изменится», – рассказал Владимир Найко.

Ремонтные работы на главной улице Магдалиновки продолжались два месяца. Сейчас с новым покрытием – почти 40 тысяч квадратных метров дороги.

«Раньше едешь по ней, как на бричке. А теперь улица стала ровной, без выбоин и «гармошек», – рассказал местный житель Сергей Полищук.

Разницу между тем, что было и стало, почувствовал и водитель Олег Бондаренко.

«Каждый езжу по Центральной на работу. Получаю теперь море удовольствия – улица стала классной! Разметка свежая, ехать удобно», – поделился мужчина.

За два последних года команда ДнепрОГА отремонтировала более трехсот дорог в городах и селах региона. Дополнительные средства на восстановление инфраструктуры – результат децентрализации власти.
 
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Теги: Днепропетровщина

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