С 1 августа расширяется список препаратов программы «Доступные лекарства»

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Украине перечень лекарственных препаратов по программе «Доступные лекарства» расширят с 1 августа 2017 года, передает «Фокус».
«С 1 августа перечень лекарств, которые входят в программу «Доступные лекарства", увеличится на четверть и составит около 200 препаратов», – сообщил Гройсман.
Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа «Доступные лекарства», с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.