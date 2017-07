| Общество | 14:09 | 26.07.2017 С 1 августа расширяется список препаратов программы «Доступные лекарства» Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Украине перечень лекарственных препаратов по программе «Доступные лекарства» расширят с 1 августа 2017 года, передает «Фокус». «С 1 августа перечень лекарств, которые входят в программу «Доступные лекарства", увеличится на четверть и составит около 200 препаратов», – сообщил Гройсман. Напомним, 1 апреля 2017 года в Украине стартовала программа «Доступные лекарства», с помощью которой каждый украинец может бесплатно или с незначительной доплатой получить лекарства в трех категориях: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет второго типа. Лекарства можно получить только по правильно выписанному рецепту.

