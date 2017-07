| Общество | 14:44 | 26.07.2017 Пенсионный фонд утвердил размер средней зарплаты Пенсионный фонд Украины утвердил размер средней заработной платы в Украине на одно застрахованное лицо. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе КМУ. Таким образом, утвержденный уровень средней заработной платы в Украине составит 6173 гривны 33 копейки. Эта сумма должна будет применяться при определении коэффициента заработной платы за май 2017 при назначении пенсий согласно Закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

