Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
27.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «С октября жителей Днепропетровской области заставят платить коммунальные услуги и за соседей»
27.07.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре для переселенцев и бойцов АТО стартует бесплатное обучение по созданию успешного бизнеса»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:53 | 26.07.2017
Австралийцы поделятся опытом современного протезирования с реабилитологами Днепра

Реабилитологов Днепропетровского протезного завода две недели будут учить современным подходам к протезированию и реабилитации. Об этом стало известно во время встречи в облгосадминистрации первого заместителя председателя ДнепрОГА Олега Кужмана с Временной поверенной в делах Посольства Австралии в Украине Джинни Хендерсон.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.


«Протезирование и последующая реабилитация людей, оставшихся без конечностей, - актуальная для нас тема. Ведь область с самого начала боевых действий на Востоке принимает раненых бойцов. Мы стремимся сделать все необходимое для социальной адаптации этих людей. Благодарны Австралии за поддержку», - отметил Олег Кужман.

Новейшим подходам к протезированию и ранней реабилитации специалистов Днепропетровского протезного завода обучают зарубежные коллеги. Канадцы помогли наладить выпуск современных протезов. Австралийцы учат правильно их использовать. Они также подсказывают, как психологически поддержать пациентов во время реабилитации.

Изготовленные в Днепре протезы будут использовать участники InvictusGames (Игр Непокоренных), которые состоятся осенью. Впервые на таких соревнованиях Украину представят 12 бойцов, которые получили травмы во время военных действий.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: здоровье, Днепропетровщина, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
26.07.2017
15:39		 В Одессе задержали чиновника, который разыскивался по делу поджога Дома профсоюзов
26.07.2017
15:32		 Телеканал «Мега» расскажет, как выжить в пустыне и какие угрозы готовит наша планета
26.07.2017
15:20		 В 4-м квартале «Южмаш» планирует перейти на трехдневный режим работы, - глава профкома Валерий Васильев
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика