| Общество | 14:53 | 26.07.2017 Австралийцы поделятся опытом современного протезирования с реабилитологами Днепра Реабилитологов Днепропетровского протезного завода две недели будут учить современным подходам к протезированию и реабилитации. Об этом стало известно во время встречи в облгосадминистрации первого заместителя председателя ДнепрОГА Олега Кужмана с Временной поверенной в делах Посольства Австралии в Украине Джинни Хендерсон. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе днепропетровской ОГА.

«Протезирование и последующая реабилитация людей, оставшихся без конечностей, - актуальная для нас тема. Ведь область с самого начала боевых действий на Востоке принимает раненых бойцов. Мы стремимся сделать все необходимое для социальной адаптации этих людей. Благодарны Австралии за поддержку», - отметил Олег Кужман.



Новейшим подходам к протезированию и ранней реабилитации специалистов Днепропетровского протезного завода обучают зарубежные коллеги. Канадцы помогли наладить выпуск современных протезов. Австралийцы учат правильно их использовать. Они также подсказывают, как психологически поддержать пациентов во время реабилитации. Изготовленные в Днепре протезы будут использовать участники InvictusGames (Игр Непокоренных), которые состоятся осенью. Впервые на таких соревнованиях Украину представят 12 бойцов, которые получили травмы во время военных действий.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина, Днепр Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7