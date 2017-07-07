В 4-м квартале «Южмаш» планирует перейти на трехдневный режим работы, - глава профкома Валерий Васильев

Глава профсоюзного комитета «Южмаша» Валерий Васильев на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал о перспективах развития предприятия. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «2013-2015 годы были очень сложными для Южного машиностроительного завода. Мы потеряли практически все контракты, но смогли сохранить коллектив, никого не увольняя и не сокращая. По итогам 2016 года объемы производства на заводе выросли в 2 раза, такой же рост наблюдается и по итогам первого полугодия 2017 года. Это произошло во многом благодаря возобновлению проекта «Морской старт», в котором «Южмаш» не участвовал на протяжении трех лет. Также заключен контракт с американской компанией «Антарес» по изготовлению ракетоносителя. Также есть контракты с итальянской фирмой по двигателю «Вега» на европейскую ракету. В этом году подписан контракт с Индией. Продолжается сотрудничество с Кореей. Кроме того, на предприятии продолжает выпуск современных тракторов. Здесь хотелось бы выразить благодарность Днепропетровскому облсовету, который принял программу по поддержке отечественного производителя. Согласно этой программе, покупателям будет компенсироваться 30% от стоимости трактора.

Следует отметить, что сейчас половина сотрудников Южмаша работает в режиме однодневки. Но благодаря увеличению объемов производства уже в четвертом квартале мы надеемся перейти на трехдневный режим работы», - сказал он. Читайте также: Выделение 50 млн грн из госбюджета на погашение долгов по зарплате перед работниками «Южмаша» стало возможным благодаря поддержке Андрея Павелко, - глава профкома