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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:32 | 26.07.2017
Телеканал «Мега» расскажет, как выжить в пустыне и какие угрозы готовит наша планета

Телеканал «Мега» расскажет, как выжить в пустыне и какие угрозы готовит наша планета.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили на телеканале.

В рамках программы «Искусство выживания» на телеканале «Мега» по будням в 21.45.

В среду в эфире - настоящий мастер-класс для охотников. Что скрывают леса Темагами в Канаде? Две методики охоты от опытных мастеров экстремального отдыха. Как превратить горсть мха на стакан питьевой воды? Чем зажечь мокрые дрова и как вернуться назад к цивилизации? Хищность против изобретательности.

В субботу в 21.00 программа «Фабрика погоды» даст ответы на ключевые вопросы происхождения природных явлений. Где рождается мощная невидимая сила, управляющая непогодой на планете? Почему ветер определяет «погоду в доме»? Где на планете место с наибольшей силой ветра? Программа, которая способна «сорвать крышу».

Она стала домом для всего человечества, и именно она способна его уничтожить. Какую угрозу для человечества содержит планета Земля - в программе «Опасная планета» в воскресенье в 21.00. Они атакуют без предупреждения. Убийственные волны, превращают Землю в ад. Что порождает цунами? И как ученые обнаружили новый источник опасности, неизвестно до сих пор. Как загадочный остров провоцирует гигантские волны? И которые 3 континенты остаются под угрозой? Неизвестная планета Земля: наука убийственной силы.

Телеканал «Мега» - популярный украинский научно-популярный телеканал.
 
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