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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:56 | 26.07.2017
Южмашевцы поблагодарили нардепа Андрея Павелко за активное участие в судьбе предприятия (ВИДЕО)

Глава профсоюзного комитета «Южмаша» Валерий Васильев от имени работников «Южмаша» поблагодарил главу бюджетного комитета Верховной Рады, народного депутата Андрея Павелко за поддержку законопроекта, согласно которому предприятию было выделено 50 млн грн на погашение задолженности по заработной плате.

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Мы знаем, что принятие этой поправки стало возможным благодаря настойчивости главы бюджетного комитета Верховной Рады, народного депутата Андрея Павелко, и хотели бы поблагодарить его за это. Он активно поддерживал законопроект и приложил немало усилий, чтобы работники «Южмаша» получили господдержку», - сказал он.

Видео: Никита Чабаненко.
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