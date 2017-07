| Общество | 16:54 | 26.07.2017 Алкоголь улучшает память, – ученые В ходе исследований ученые из Эксетерского университета пришли к выводу, что люди, которые употребляют спиртное после обучения, запоминают лучше тех, кто не пил вообще, передают «Подробности». В исследовании приняли участие 88 человек в возрасте от 18 до 54 лет (средний возраст 23 года), большая часть из которых были мужчинами. Добровольцы должны были запомнить слова, которые похожи на настоящие, но содержат лишние буквы. После этого, половине из них через два часа было предложено выпить столько спиртного, сколько они сочтут нужным. По окончании перерыва, участники эксперимента выполняли еще одну задачу на запоминание изображений, после чего им было разрешено продолжить пить алкоголь. После следующих нескольких этапов исследования было установлено, что люди, которые употребляли спиртное после обучения, запомнили лучше тех, кто не пил вообще. Таким образом, исследование подтвердило, что алкоголь улучшает способность запоминать полученную накануне информацию не только в лаборатории с контролируемыми дозами, но и при употреблении в домашних условиях.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: здоровье ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7