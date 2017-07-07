Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
27.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «С октября жителей Днепропетровской области заставят платить коммунальные услуги и за соседей»
27.07.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре для переселенцев и бойцов АТО стартует бесплатное обучение по созданию успешного бизнеса»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:54 | 26.07.2017
Алкоголь улучшает память, – ученые

В ходе исследований ученые из Эксетерского университета пришли к выводу, что люди, которые употребляют спиртное после обучения, запоминают лучше тех, кто не пил вообще, передают «Подробности».

В исследовании приняли участие 88 человек в возрасте от 18 до 54 лет (средний возраст 23 года), большая часть из которых были мужчинами.

Добровольцы должны были запомнить слова, которые похожи на настоящие, но содержат лишние буквы. После этого, половине из них через два часа было предложено выпить столько спиртного, сколько они сочтут нужным.

По окончании перерыва, участники эксперимента выполняли еще одну задачу на запоминание изображений, после чего им было разрешено продолжить пить алкоголь.

После следующих нескольких этапов исследования было установлено, что люди, которые употребляли спиртное после обучения, запомнили лучше тех, кто не пил вообще. Таким образом, исследование подтвердило, что алкоголь улучшает способность запоминать полученную накануне информацию не только в лаборатории с контролируемыми дозами, но и при употреблении в домашних условиях.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: здоровье

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
26.07.2017
17:16		 Криворожский боксер завоевал «бронзу» на чемпионате Украины
26.07.2017
16:56		 Южмашевцы поблагодарили нардепа Андрея Павелко за активное участие в судьбе предприятия (ВИДЕО)
26.07.2017
16:54		 Алкоголь улучшает память, – ученые
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика