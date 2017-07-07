С начала года жители Днепра получили через ЦНАП более 40 тыс. услуг

Начальник отдела Центра предоставления административных услуг (ЦНАП) «Правобережный» Наталья Капуста сообщила, что сегодня ЦНАП предлагает более 200 админуслуг.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

«Среди востребованных сервисов - административные услуги, связанные с землей (получение выписки из государственного земельного кадастра, нормативно-денежная оценка земли), регистрацией недвижимости, документов в области строительства, имущественных прав на недвижимое имущество (приватизация), различные информационные справки и тому подобное.

Кроме того, открыть или закрыть предпринимательскую деятельность тоже можно через наш Центр », - сказала Наталья Капуста.

По ее словам, срок предоставления той или иной услуги составляет от 2-х часов до 90 дней, в зависимости от того, как определено законодательством.

ЦНАП активно сотрудничает с порталом государственных услуг iGov и теперь в электронном виде можно получить более 30 админуслуг. Среди них в таком формате - админуслуги в области градостроительства. То есть, подавать соответствующие документы с применением электронной цифровой подписи можно уже и через портал igov.org.ua.

Для удобства днепрян в ЦНАП успешно работает система электронной очереди.

«Этот формат стал довольно востребованным среди жителей, поскольку это удобно. Кроме того, на сайте Центра размещена полезная информация, в частности о том, какие документы необходимо подавать для получения той или иной админуслуги», - добавила руководитель ЦНАП «Правобережный».

В Днепре работают два филиала Центра предоставления административных услуг:

«Правобережный» (в помещении Днепровской городского совета, просп. Д. Яворницкого, 75, 1 этаж) и в ТЦ «Наша Правда» (пр. Слобожанский, 31Д). График работы в будние дни - с 9:00 до 18:00, в среду - с 9:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 16:00.