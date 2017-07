| Общество | 09:52 | 27.07.2017 Министр инфраструктуры приехал в Днепр в плацкартном вагоне (ФОТО) Министр инфраструктуры Владимир Омелян поехал в командировку в Днепр поездом в плацкартном вагоне. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Путешествие в Днепр началось с вокзала «Киев-Пассажирский». Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения. В следующий раз поедем с новым главой УЗ, чтобы дискуссия была, не столько миллионов зарплаты он должен получить, а какой сервис получают пассажиры железной дороги. Как по мне, хорошая идея, чтобы чиновники ездили в плацкарте, тогда реформы пойдут быстрее. Вагоны осмотрел все. После ремонта, чистые. Из минусов - влажное белье и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры работали, половина туалетов - даже вакуумные. Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлажденные вагоны летом и теплые - зимой, так и остались сказками. К сожалению, на вокзалах сохраняется беспорядок, который напоминает больше Шанхай, а не Европу или хотя бы Польшу», - написал политик. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

