Министр инфраструктуры приехал в Днепр в плацкартном вагоне (ФОТО)

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поехал в командировку в Днепр поездом в плацкартном вагоне.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Путешествие в Днепр началось с вокзала «Киев-Пассажирский».

Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения. В следующий раз поедем с новым главой УЗ, чтобы дискуссия была, не столько миллионов зарплаты он должен получить, а какой сервис получают пассажиры железной дороги.

Как по мне, хорошая идея, чтобы чиновники ездили в плацкарте, тогда реформы пойдут быстрее.

Вагоны осмотрел все. После ремонта, чистые.

Из минусов - влажное белье и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры работали, половина туалетов - даже вакуумные. Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлажденные вагоны летом и теплые - зимой, так и остались сказками.

К сожалению, на вокзалах сохраняется беспорядок, который напоминает больше Шанхай, а не Европу или хотя бы Польшу», - написал политик.