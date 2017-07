| Общество | 10:05 | 27.07.2017 В центре Днепре задержали подозрительную элитную иномарку 25 июля полицейские взвода обеспечения сопровождения ГУ НП Днепропетровской области, осуществляя надзор за дорожным движением на одном из центральных проспектов Днепра, выявили факт незаконной эксплуатации транспортного средства. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Наряд полиции остановил для проверки автомобиль марки «RANGEROVER» с государственным номерным знаком Харьковской регистрации, под управлением 33-летнего руководителя. Во время проверки документов на транспортное средство, сверки номеров узлов и агрегатов с записями в регистрационных документах и сверки с данными информационно-поисковой системы полиции было установлено, что номер кузова отличается с записями в свидетельстве о регистрации на данное транспортное средство. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Руководителя и автомобиль доставлены в местное отделение полиции. Информацию внесены в журнал Единого учета, пока продолжаются следственные действия. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

