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| Общество | 10:13 | 27.07.2017
Качественную питьевую воду получит тысяча селян Магдалиновского района – Валентин Резниченко

Стабильное водоснабжение получит тысяча жителей села Еленовка Магдалиновского района после реконструкции центрального водовода. По проекту, подрядчики проложат более пяти километров труб и смонтируют водонапорную башню. Работы планируют завершить этой осенью, сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

«За последние два года на Днепропетровщине построили и реконструировали 41 водовод – водой обеспечили около 300 тысяч жителей области. Одна из ключевых задач Президента Украины Петра Порошенко перед местной властью – новое качество жизни жителей любого населенного пункта. Поэтому строим детсады, создаем зоны отдыха, ремонтируем дороги и прокладываем водоводы», –акцентировал Валентин Резниченко.
Водовод в Еленовке эксплуатируется уже с полвека. За это время металл «устал» и требовал основательной реконструкции.

«Стабильное водоснабжение жителей села – наш приоритетный проект. В его реализации помогают все: от районной до областной власти. Реконструкция водовода началась в прошлом году – завершится осенью. Скоро селяне будут иметь в своих домах качественную питьевую воду», – отметила Еленовский сельский голова Елена Чекмез.

По проекту, на улице Широкая в селе реконструируют один километр существующего водовода, а больше четырех километров прокладывают впервые – по улицам Шевченко и Садовой.

«Раньше мы брали воду в колодцах. Когда они высохли, люди стали бить во дворах неглубокие скважины. Однако вода в них была некачественной, – рассказала жительница улицы Садовая Галина Овечко. - Сейчас у нас большая радость: по нашим улицам впервые за всю историю тянут водопровод. Наконец вода будет в каждом дворе и доме».

Ждет воду из-под крана и Нина Мищук.

«Без воды мы настрадались. Всегда просишь, приносишь, привозишь, покупаешь, – рассказала женщина. – Сейчас по нашей улице прорыли канаву – теперь будут прокладывать трубы. Даже не верится. Мы уже приготовились, даже кран купили».

Давление и расход воды в сети будет регулировать новая водонапорная башня, которую смонтировали вместо старой и аварийной. Ее объем – 50 кубометров, высота –18 метров.

В течение 2017 года в Днепропетровской области строят и реконструируют 13 водоводов – в Днепровском, Криничанском, Томаковском, Софиевском, Широковском, Новомосковском, Верхнеднепровском и Криворожском районах. Это обеспечит питьевой водой почти 20 тысяч сельских жителей, у которых ее раньше не было.
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