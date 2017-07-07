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| Общество | 10:40 | 27.07.2017
Осенью железнодорожники начнут укладывать пути на подходах к Бескидскому тоннелю

Работы по строительству тоннеля, которые осуществляет подрядчик ЗАО «Интербудмонтаж», планируется закончить 6 ноября текущего года. В сентябре-октябре 2017 года собственные производственные подразделения ПАО «Укрзалізниця» начнут обустройство земляного полотна на подходах к новому тоннелю, укладки верхнего строения пути, монтаж линии электропередач и связи. Полный комплекс работ планируется завершить 25 мая 2018 года.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ПАО «Укрзалізниця».

На сегодня подрядчик выполняет работы по обработке стен и свода тоннеля. Уже построено 1 764 м.п. лотковой части тоннеля и устроено ее гидроизоляцию на 100% от общей длины; гидроизоляцию свода и стен 1215 м.п. - на 59%; обработки свода и стен тоннеля выполнено на 1047 м.п., что составляет 54,8% от общей длины. С начала строительства Бескидского тоннеля освоено 1,75 млрд. грн, из них - за счет средств МФВ - 1,5 млрд. грн, 250 млн грн за счет средств регионального филиала.

Ранее сообщалось, что завершены работы по проходке верхнего и нижнего уступов тоннеля на всю длину - 1764 погонных метра, обустроены и выполнено гидроизоляцию 49 ниш, 12 камер, 3 сбойки.

Этот двуколейный тоннель будет оборудован современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляцией, видеонаблюдения, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, а также средствами пожарной безопасности.

Реализация этого масштабного инфраструктурного проекта позволит увеличить пропускную способность пятого европейского транспортного коридора (Италия - Словения - Венгрия - Словакия - Украина).
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