ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах в Украине 27 июля

В некоторых областях Украины 27 июля 2017 года ожидаются грозы и шквалы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«По данным Укргидрометцентра, 27 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, днем в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами сильный дождь», - говорится в сообщении.

Сегодня, 27 июля, днем в Киеве ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с.

