| Общество | 11:04 | 27.07.2017 Почти три тысячи семей АТОшников в этом году получили материальную помощь За полгода почти три тысячи воинов АТО и членов их семей из Днепропетровской области уже получили разовую материальную помощь. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.



«Разовую материальную помощь бойцы АТО и их родные получают на лечение. Средства на это выделяют из областного и местных бюджетов», - рассказали в департаменте.



Сумма материальной помощи - от 810 до 2400 гривен. Чтобы ее получить, нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или в департамент социальной защиты населения облгосадминистрации по адресу: г. Днепр, ул. Набережная Победы, 26.При себе нужно иметь копию паспорта, идентификационного кода и медицинскую справку о необходимости лечения.

