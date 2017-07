| Общество | 11:14 | 27.07.2017 27 июля: какой сегодня праздник ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 27 июля в Украине и мире. Сегодня в Финляндии отмечается День сони (День семи отроков Эфесских). Этот праздник пришел в страну в эпоху Средневековья вместе с легендой о семерых христианах, которые проспали почти 200 лет в пещере, спасаясь от гнева римского императора. По местному поверью, та же участь постигнет любого, кто проспит в этот день дольше обычного. Кроме этого сегодняшний день считается Днем рождением гамбургера. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый «американский бутерброд». 27 июля именины у Ивана, Ираклия, Константина, Николая, Петра, Степана, Федора. Также в этот день чтят память погибших за независимость Вьетнама.

