27 июля: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 27 июля в Украине и мире.

Сегодня в Финляндии отмечается День сони (День семи отроков Эфесских). Этот праздник пришел в страну в эпоху Средневековья вместе с легендой о семерых христианах, которые проспали почти 200 лет в пещере, спасаясь от гнева римского императора. По местному поверью, та же участь постигнет любого, кто проспит в этот день дольше обычного.

Кроме этого сегодняшний день считается Днем рождением гамбургера. 27 июля 1900 года американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Хейвен продал первый «американский бутерброд».

27 июля именины у Ивана, Ираклия, Константина, Николая, Петра, Степана, Федора.

Также в этот день чтят память погибших за независимость Вьетнама.

