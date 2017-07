| Общество | 11:44 | 27.07.2017 Украинцев обязали оплатить установку общедомовых счетчиков на тело и воду Экономический эксперт Михаил Крапивко на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал о последствиях принятия законопроекта о коммерческом учете коммунальных услуг (№4901), который был принят Верховной Радой в июне и передан на подпись Президенту. «Пока документ не подписан Президентом, мы можем говорить только о том, что нас ожидает. Поскольку, как показывает практика, перед вступлением закона в силу в него могут быть внесены некоторые правки.

По-моему мнению, цель этого законопроекта – это попытка государства создать баланс интересов поставщика услуг и потребителя. Здесь нельзя однозначно сказать, что добросовестных плательщиков заставят платить за недобросовестных соседей. Ситуация несколько другая. Нужно разделять порядок расчетов и порядок начислений. Это закон говорит о порядке начислений. В каком-то смысле за соседей все-таки придется платить, но не в том, что сосед не заплатил, а на нас переложили его долг. В Украине существует целый ряд подобных законов. Государство давно пытается бороться с монополистами коммунальных услуг. С электроэнергией несколько проще, поскольку у каждого есть свой счетчик. С водой и отоплением ситуация сложнее. Проблема в том, что субсидии и дотации от государства и деньги от людей монополисты получают не за фактически оказанные услуги. Где нет счетчиков, есть норма, за которую потребитель платит. Согласно законопроекту №4901, предлагается устанавливать счетчики на тепло и воду на границе перед зданием. Чтобы контролировать, сколько гигакалорий и кубометров поставлено в определенный дом. Счетчики должны будут ставить поставщики услуг, а платить за счетчики – потребители. После этого будет видно, сколько реально ушло на дом, сколько ушло по расчету на тех, у кого нет счетчиков и у кого есть, а потом разница – положительную или отрицательную – будет включена в перерасчет. Таким образом, суть документа заключается в следующем: 1. Монополисты получают деньги за фактически оказанные услуги;

2. Регулярно делается перерасчет, и разница либо доплачивается, либо снимается с монополиста;

