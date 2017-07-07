На Днепропетровщине депутату грозит суд из-за конфликта интересов

В Каменском разоблачен депутат городского совета, который проголосовал за предоставление земельного участка близкому лицу.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

По материалам Днепродзержинского местной прокуратуры Управлением защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины составлено два протокола о совершении депутатом Каменского городского совета административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1,2 ст. 172-7 КУоАП (несообщение лицом о наличии у него реального конфликта интересов и совершение лицом действий в условиях реального конфликта интересов).

Так, указанный депутат не сообщил в установленном законодательством порядке о наличии у него реального конфликта интересов и принял участие в голосовании за проект решения о предоставлении земельного участка в пользование субъекту хозяйствования, конечным бенефициаром которого является близкий ему человек.

Материалы и протокол направлен в суд, который постановит окончательное решение по делу.

Работа Днепродзержинской местной прокуратуры в этом направлении продолжается.