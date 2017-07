| Общество | 12:02 | 27.07.2017 На Днепропетровщине депутату грозит суд из-за конфликта интересов В Каменском разоблачен депутат городского совета, который проголосовал за предоставление земельного участка близкому лицу. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области. По материалам Днепродзержинского местной прокуратуры Управлением защиты экономики в Днепропетровской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины составлено два протокола о совершении депутатом Каменского городского совета административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1,2 ст. 172-7 КУоАП (несообщение лицом о наличии у него реального конфликта интересов и совершение лицом действий в условиях реального конфликта интересов). Так, указанный депутат не сообщил в установленном законодательством порядке о наличии у него реального конфликта интересов и принял участие в голосовании за проект решения о предоставлении земельного участка в пользование субъекту хозяйствования, конечным бенефициаром которого является близкий ему человек. Материалы и протокол направлен в суд, который постановит окончательное решение по делу. Работа Днепродзержинской местной прокуратуры в этом направлении продолжается. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7