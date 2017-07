| Общество | 12:09 | 27.07.2017 В Днепре директор предприятия оказался на скамье подсудимых за присвоение более 600 тыс. грн бюджетных средств В Днепре прокуратура выявила присвоение более 600 тыс. грн бюджетных средств. Директор предприятия оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Днепропетровской местной прокуратурой №3 направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением; служебный подделка). Во время мониторинга портала публичных закупок «Прозорро» прокуратурой выявлен факт служебного подлога со стороны директора общества с ограниченной ответственностью, повлекший государству материальный ущерб. Установлено, что в сентябре 2016 года между указанным предприятием и Днепропетровской областной государственной администрацией был заключен договор о реконструкции системы водоснабжения в с. Волоское Днепровского района. Злоупотребляя служебным положением, директор общества внес в официальные документы недостоверные сведения об объемах строительных работ, которые фактически не выполнялись, в результате чего завладел бюджетными средствами на сумму более 600 тыс. грн. С целью обеспечения возмещения указанных средств на счета предприятия наложен арест. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7