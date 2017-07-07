В Днепре директор предприятия оказался на скамье подсудимых за присвоение более 600 тыс. грн бюджетных средств

В Днепре прокуратура выявила присвоение более 600 тыс. грн бюджетных средств. Директор предприятия оказался на скамье подсудимых.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Днепропетровской местной прокуратурой №3 направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением; служебный подделка).

Во время мониторинга портала публичных закупок «Прозорро» прокуратурой выявлен факт служебного подлога со стороны директора общества с ограниченной ответственностью, повлекший государству материальный ущерб.

Установлено, что в сентябре 2016 года между указанным предприятием и Днепропетровской областной государственной администрацией был заключен договор о реконструкции системы водоснабжения в с. Волоское Днепровского района. Злоупотребляя служебным положением, директор общества внес в официальные документы недостоверные сведения об объемах строительных работ, которые фактически не выполнялись, в результате чего завладел бюджетными средствами на сумму более 600 тыс. грн.

С целью обеспечения возмещения указанных средств на счета предприятия наложен арест.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.