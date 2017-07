| Общество | 12:16 | 27.07.2017 В Солонянском районе за полгода капитально отремонтировали четыре дороги – Валентин Резниченко В селе Пшеничное Солонянского района закончили капитальный ремонт главной дороги. Всего с начала года в разных селах района за счет областного бюджета привели в порядок четыре автодороги, рассказал председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Мы системно движемся к поставленной цели – качественным дорогам по всей Днепропетровщине. Это касается как автомагистралей, так и коммунальных путей в малых населенных пунктах. Комфортная жизнь людей – это задача, которую ставит перед нами Президент Украины Петр Порошенко», - сказал Валентин Резниченко. Улицу Мичурина в селе Пшеничное не обновляли более тридцати лет. Сейчас там сделали капитальный ремонт – положили новый асфальт и обустроили бордюры.



«Наконец нам сделали эту дорогу, теперь здесь беспрепятственно проедут скорая помощь и школьный автобус. Еще положительный момент: с открытием обновленной дороги у нас в деревне даже стало больше людей – из Днепра вернулись жить две семьи, которые раньше ездили работать в Днепр», - рассказал председатель Письмечевского сельского совета Солонянского района Алексей Сафронов. Местные жители довольны. Теперь по улице Мичурина можно проехать не переживая за ходовую часть автомобиля – на качественной дороге ее разбить невозможно.



«Теперь едем и радуемся – наконец за десятки лет дорога прекрасна. Мы счастливы и благодарны областной администрации за такое обновление села», - поделился впечатлениями местный житель Виктор Гесньо. В Солонянском районе за полгода капитально отремонтировали также коммунальные дороги в селах Войсковое, Томаковка и Наталовка, рассказал первый заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман. «Команда Валентина Резниченко выработала стратегию: дорогу, которая идет через центр села, ремонтируют из областного бюджета, чтобы по ней могли беспрепятственно ездить скорая помощь и школьный автобус. Мы ставим подрядчикам задачу – в первую очередь, высокое качество отремонтированных дорог. Недостатки строители будут исправлять за свой счет», - подчеркнул Олег Кужман.

