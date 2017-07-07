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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:58 | 27.07.2017
Минздрав обязал медучреждения отчитываться за собранные благотворительные взносы

Соответствующий приказ определяет механизм для мониторинга пожертвований на благотворительные фонды больниц.

Министерство здравоохранения Украины 25 июля 2017 года подписало приказ, который с 1 января 2018 года обязывает учреждения здравоохранения отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Сегодня нужно создать условия, при которых фонд и больница будут прозрачно и публично отчитываться об объемах поступлений и использовании благотворительных пожертвований. Никто не доверяет и не будет доверять фонду, если он не будет работать прозрачно и подотчетно», - отмечается в сообщении.

Указано, что приказ определяет механизм для мониторинга средств, которые жертвуют на благотворительные фонды больниц, уменьшает возможность использования схем, которые существовали до этого и содержали коррупционные риски. Ожидается, что это повысит доверие пациентов к явлению благотворительности в лечебных учреждениях, а поступления и использование благотворительных пожертвований станет прозрачное и подотчетное.

 
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Теги: Украина

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