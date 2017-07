| Общество | 12:58 | 27.07.2017 Минздрав обязал медучреждения отчитываться за собранные благотворительные взносы Соответствующий приказ определяет механизм для мониторинга пожертвований на благотворительные фонды больниц. Министерство здравоохранения Украины 25 июля 2017 года подписало приказ, который с 1 января 2018 года обязывает учреждения здравоохранения отчитываться за собранные благотворительные взносы с физических и юридических лиц. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минздрава. «Сегодня нужно создать условия, при которых фонд и больница будут прозрачно и публично отчитываться об объемах поступлений и использовании благотворительных пожертвований. Никто не доверяет и не будет доверять фонду, если он не будет работать прозрачно и подотчетно», - отмечается в сообщении. Указано, что приказ определяет механизм для мониторинга средств, которые жертвуют на благотворительные фонды больниц, уменьшает возможность использования схем, которые существовали до этого и содержали коррупционные риски. Ожидается, что это повысит доверие пациентов к явлению благотворительности в лечебных учреждениях, а поступления и использование благотворительных пожертвований станет прозрачное и подотчетное. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

